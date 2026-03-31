Criança atropelada com a mãe no Rio era filho de humorista e ativista do campo progressista

247 - A morte do menino Francisco Farias Antunes, de 9 anos, atropelado junto com a mãe, Emanoelle Martins Guedes de Farias, de 40 anos, na Tijuca, Rio de Janeiro, gerou forte comoção nas redes sociais nesta segunda-feira (30). O garoto era filho do humorista e roteirista e ativista progressista Vinicius Antunes, conhecido como Cacofonias. As informações são do g1.

Nas redes sociais, o pai compartilhou mensagens de despedida e imagens ao lado do filho, com quem frequentemente dividia vídeos e momentos do cotidiano. Em uma das publicações, relembrou o último registro juntos: “Nossa última foto juntos, indo ao Pedro II. Foram quase 10 anos de felicidade plena”.

O menino, chamado de Chico pela família, participava ativamente dos conteúdos produzidos pelo pai e era presença constante nas redes sociais do humorista. Além disso, pai e filho compartilhavam a paixão pelo Club de Regatas Vasco da Gama, frequentemente mencionada nas publicações.

A tragédia também mobilizou a comunidade escolar. Em nota, o Colégio Pedro II, onde Francisco estudava, lamentou a morte do aluno e de sua mãe. "Recebemos com muita dor a notícia do falecimento de nosso aluno Francisco Farias Antunes, da turma 402, e de sua mãe, Emanoelle Martins Guedes de Farias, na tarde de hoje.Quem convivia com ele, no dia a dia, sabe que Francisco era uma criança amável, doce, sensível, inteligente e muito sabido da vida. É difícil imaginar nossos dias sem a presença desse incrível menino.Estamos junto à família e aos amigos, nesse momento tão doloroso, desejando que encontrem amparo e companhia para atravessar a despedida", diz o comunicado.

Em resposta à homenagem, Vinicius Antunes agradeceu o apoio e destacou o vínculo do filho com a escola: "Obrigado pela mensagem. Chico amou demais essa escola e seus amigos. Ele estava mto feliz".

O acidente aconteceu pouco depois das 13h, na Rua Conde de Bonfim, uma das principais vias da Tijuca. Segundo o Corpo de Bombeiros, mãe e filho estavam em uma bicicleta elétrica quando foram atingidos por um ônibus.

Emanoelle Martins Guedes de Farias morreu ainda no local. Já o menino chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital do Andaraí.

De acordo com o relato do motorista do ônibus à polícia, as vítimas trafegavam pela faixa da esquerda quando teriam sido fechadas por um outro veículo não identificado. Testemunhas afirmaram que o carro seria de cor escura.

Após a manobra, mãe e filho teriam caído na pista, sendo atingidos pelo coletivo na faixa seguinte. O condutor afirmou que não conseguiu evitar o impacto. Ele permaneceu no local, prestou socorro e depois foi encaminhado para prestar depoimento.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) e é investigado como homicídio culposo — quando não há intenção de matar. A Polícia Civil aguarda imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer a dinâmica do acidente e identificar o motorista do carro que teria provocado a queda.

A perícia foi realizada no local, e o trânsito na região chegou a ser impactado, com interdição de faixas até o meio da tarde. A via foi liberada por volta das 16h15.Em nota, o Rio Ônibus informou que acompanha o caso e aguarda a conclusão da perícia para entender as circunstâncias do acidente.A tragédia provocou grande repercussão nas redes sociais, onde amigos, seguidores e desconhecidos prestaram solidariedade à família e lamentaram a morte precoce de Francisco.