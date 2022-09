Criança morre em quadra de creche em SP

Prefeitura de São Paulo informou que abriu, em caráter prioritário, uma apuração para verificar as circunstâncias do caso edit

247 - Uma criança de 2 anos morreu na manhã desta terça-feira (31) após um acidente na quadra de futebol da creche do CEU Meninos, na Zona Sul de São Paulo. A reportagem é do portal G1.

Pais de alunos do espaço suspeitam que a criança tenha se enforcado com a rede do gol do campo de futebol do local.

"A criança foi atendida por uma equipe de urgência, que fez todos os procedimentos necessários para tentar reanimá-la de uma parada cardiorrespiratória, infelizmente sem êxito. O atendimento teve início na UBS Jardim Seckler, onde foram feitos os primeiros socorros, com tentativa de reanimação do paciente, e imediata transferência para a AMA Sacomã", afirmou a Prefeitura.

Todas as atividades das unidades do CEU foram suspensas na tarde desta terça. As aulas retornarão na sexta-feira (2), com exceção do Centro de Educação Infantil (CEI) Meninos, que retomará as atividades na próxima segunda-feira (5).

