Criminosos armados invadem ruas de Vitória, depredam carros e obrigam lojistas a fecharem

Criminosos armados desceram de comunidades de Vitória, capital do Espírito Santo, e chegaram atirando, soltando fogos de artifício. Carros foram danificados e comerciantes fecharam as portas rapidamente

247 - Criminosos armados desceram de comunidades de Vitória, capital do Espírito Santo, e chegaram atirando, soltando fogos de artifício e depredando carros nas Avenidas Leitão da Silva e Marechal Campos. Carros foram danificados e comerciantes fecharam as portas rapidamente. Pelo menos dois helicópteros da Polícia Militar (PM) estão sendo usados na operação. A motivação dos crimes ainda é desconhecida.

De acordo com o vice-presidente da Associação de Comerciantes da Avenida Leitão da Silva (Assemples), Bruno Denarde Nogueira, por volta das 8h30 os criminosos dcomeçaram a atirar sem que houvesse toque de recolher.

"Não houve aviso para que nós fechássemos as portas. Eles chegaram atirando. Foi uma algazarra na rua. Tinha gente correndo com arma na mão. Os carros voltaram pela contramão. Há pelo menos uns cinco carros com vidros quebrados e eles fizeram uma barricada com fogo perto da loja Castorino Santana", relata Bruno, de acordo com o G1.

"O comércio está todo fechado. Mas esse não é um problema da Leitão da Silva, é um problema de segurança de toda a cidade. Não sabemos se vamos conseguir reabrir hoje, vai depender das informações que vierem da Polícia Militar", acrescentou.