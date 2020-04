Crivella diz que vai proibir que cariocas saiam às ruas sem máscaras

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), disse que irá proibir que cariocas andem nas ruas sem máscaras. Ele anunciou que irá assinar um decreto sobre isso, e que todos deverão usar a proteção, “do prefeito ao gari”.

Ele fez críticas também à demora para a chegada de equipamentos ao Rio. Segundo ele, as obras do novo hospital estão praticamente prontas, mas os materiais necessários para o atendimento de pacientes pode ser que só cheguem no final do mês.

Outra crítica foi feita contra pessoas que não estão respeitando o isolamento social. "Tem jovens que estão nos bares, na convivência social, que não respeitam o afastamento social e não manifestam os sintomas, mas podem estar contaminando outras pessoas nas suas casas ou no seu convívio”, disse.

