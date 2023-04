Crivella é condenado a 8 anos de inelegibilidade

Apoie o 247

247 - A Justiça Eleitoral condenou a chapa de 2020 do então candidato à reeleição à prefeitura Marcelo Crivella (Republicanos) por abuso de poder econômico nas eleições de 2020. Ele é deputado federal atualmente. Com a decisão, o ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro ficará inelegível por oito anos. Também foi decidido que a vice da chapa, a tenente-coronel do Exército Andréa Firmo, devolva R$ 42,4 mil aos cofres públicos.

A defesa de Crivella informou que vai recorrer e que a sentença não tem efeito imediato. Ao menos até o julgamento do recurso, o ex-prefeito pode ser candidato.

A acusação é sobre a aplicação irregular de dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha na divulgação de notícias falsas. De acordo com a decisão judioial, panfletos foram distribuídos pela chapa de Crivella descrevendo o atual prefeito Eduardo Paes (PSD) como defensor do "kit gay" nas escolas e da legalização do aborto e das drogas.

