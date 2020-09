Crivella interferiu no carnaval do Rio de Janeiro, diz MP

Marcelo Crivella escreveu uma carta à Liesa dando aval para que as escolas Grande Rio e Império Serrano, mesmo rebaixadas, participassem do grupo especial no ano seguinte, o que de fato ocorreu edit

247 - Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella interferiu no resultado do carnaval carioca de 2018. No ano, a escola de samba Beija-Flor, que defendeu a Lava-Jato, contra a Paraíso do Tuiuti, que criticou o golpe.

Por influência do empresário Rafael Alves, atingido pelo esquema do ‘QG da propina’ na Prefeitura do Rio, Crivella escreveu uma carta à Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) dando aval para que as escolas Grande Rio e Império Serrano, mesmo rebaixadas, participassem do grupo especial no ano seguinte, o que de fato ocorreu.

