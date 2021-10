CRR vence mais um leilão e arremata Presidente Dutra e BR-101 no trecho Rio-SP

O grupo CCR cresceu no estado de São Paulo desde o início do programa de desestatização nos governo do PSDB edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A CCR, companhia cresceu no estado de São Paulo desde o início do programa de desestatização nos governo do PSDB, venceu nesta sexta-feira (26) o leilão do sistema rodoviário Rio-São Paulo Presidente Dutra, que compreende os trechos da BR-116 e da BR-101 nos dois estados, sendo maior leilão da história do setor. A informação é da Folha de S. Paulo.

A empresa administra, por meio dos consórcios Via Quatro e Via Mobilidade, as linhas 4- Amarela e 5-Lilás do Metrô, vai administrar a futura linha 17-Ouro do Monotrilho e acaba de vencer os primeiros lotes de privatização de linhas da CPTM (Companha Paulista de Trens Metropolitanos), abocanhando a concessão das linhas 8- Diamante e 9- Esmeralda. No setor de concessão de rodovias, a CCR Rodovias administra cinco concessões estaduais e agora uma concessão federal, da rodovia Presidente Dutra.

A empresa fez uma oferta de 15,31% de desconto no desconto de pedágio, e o valor da oferta de outorga foi de R$ 1,77 bilhão. A outra competidora, Ecorodovias, propôs 10,90%.

PUBLICIDADE

A empresa promete investir R$ 14,8 bilhões, com custos operacionais de cerca de R$ 11 bilhões, nos próximos 30 anos.

O trecho da Dutra corresponde a 355,5 km. Trata-se da principal ligação entre as regiões metropolitanas de Rio e São Paulo, além de ser rota de conexão entre o Nordeste e o Sul do país.

PUBLICIDADE

Novas praças de pedágio serão instaladas e localizadas na BR-101/RJ. A ANTT adotou uma tarifa sazonal: durante a semana, o valor é 66% inferior ao praticado nos fins de semana e feriados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE