Cuba e Maricá firmam parceria para produzir vacina terapêutica contra o câncer no Brasil

Um das vacinas que deve ser produzido na cidade fluminense é a CimaVax EGF, utilizada no tratamento de pessoas diagnosticadas com câncer de pulmão edit

Por Maurício Thuswohl, Carta Capital - Pesadelo da extrema-direita nacional, que ali enxerga o embrião da supostamente planejada implantação da União das Repúblicas Socialistas da América Latina, a Ursal, Maricá resolveu dar um novo motivo de preocupação para os bolsonaristas mais encucados. A cidade, administrada há 14 anos pelo PT, está prestes a anunciar um inédito acordo com Cuba para a produção de novos medicamentos contra doenças como o câncer e o diabetes, entre outras.

Firmada durante uma visita oficial de representantes maricaenses a Havana, em junho, a parceria será sacramentada nas próximas semanas com a vinda de autoridades cubanas ao município para visitar os locais onde se pretende erguer o futuro polo de produção.

“Já tínhamos feito alguns contatos com o governo cubano através da Embaixada no Brasil. Fomos a Cuba para conhecer os medicamentos produzidos por eles e definir quais iríamos trazer”, conta o vice-prefeito Diego Zeidan, que comandou a delegação maricaense na visita à ilha. Composto também pelo ex-ministro da CT&I Celso Pansera, que atualmente dirige o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), e pelo virologista e professor da UFRJ Amilcar Tanuri, entre outros, o grupo de brasileiros foi recebido pelo presidente cubano Miguel Díaz-Canel e o encontro mereceu uma reportagem no histórico diário Granma: “O presidente reconheceu a importância dessa parceria não somente para Maricá, mas também para o governo cubano, que busca expandir sua linha de medicamentos para outros países”, diz Zeidan.

