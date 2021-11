Cúpula das Forças Armadas sinaliza apoio a Mourão para o governo do Rio de Janeiro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A cúpula das Forças Armadas se posicionou de forma favorável a uma eventual candidatura do vice-presidente Hamilton Mourão ao governo do Rio de Janeiro.De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, integrantes do alto comando teriam dito que ‘“a missão é árdua’, mas que o general ‘tem condições de ser um bom gestor’”.

Apesar disso, os militares temem que possíveis problemas que venham a ser enfrentados por Mourão à frente do cargo acabem por respingar na imagem do Exército. Ainda segundo a reportagem, “no alto escalão militar, é dado como certo que Mourão seguirá na vida pública, após deixar a vice-presidência. Se não concorrer ao governo do Rio, o general deve se candidatar ao Senado. Uma opção é concorrer ao cargo no Legislativo pelo Rio Grande do Sul”.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE