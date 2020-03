CUT convoca ato na ALESP contra Reforma da Previdência do governo de SP

247 - Uma sessão plenária da Reforma da Previdência estadual foi convocada pelo deputado Cauê Macris (PSDB-SP) para esta terça-feira, 3, às 9h na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP).

Diante disso, a Central Única dos Trabalhadores de São Paulo (CUT-SP) convocou um ato no mesmo horário na ALESP para “barrar a reforma de Previdência de Doria”. Desta forma, a CUT estadual soma-se ao Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), que estão marcando uma paralisação para esta terça-feira.