Damous: 'se eu for eleito, um dos meus objetivos é fazer Moro e Dallagnol pagarem cada centavo pelos danos causados ao País'

247 - O candidato a deputado federal Wadih Damous (PT-RJ), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ), afirmou que, se for eleito, vai trabalhar para a aplicação de punições ao ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR) e ao ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos-PR) - os dois atuavam na antiga Operação Lava Jato.

"Moro e Dallagnol tiraram Lula em 2018 com um golpe! Montaram uma farsa e agiram na ilegalidade. O Brasil perdeu empresas gigantes, o desemprego disparou e o povo pobre que sofreu. Eleito deputado federal, um dos meus objetivos é fazer esse dois pagarem cada centavo! E farei!", escreveu.

Moro é candidato ao Senado pelo estado Paraná e Dallagnol à Câmara dos Deputados.

A Lava Jato destruiu 4,4 milhões de empregos no Brasil, segundo números divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no primeiro trimestre de 2021. A operação começou em 2014 e terminou em fevereiro do ano passado.

Moro sofreu a sua maior derrota na carreira jurídica no primeiro semestre de 2022, quando o Supremo Tribunal Federal declarou o ex-juiz parcial e a anulou os processos contra o atual candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em março, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que Dallagnol pague R$ 75 mil a Lula por conta da apresentação do PowerPoint em 2016, quando a Lava Jato denunciou sem provas o ex-presidente.

