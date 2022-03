Daniel Silveira e Rodrigo Amorim tiram de novo foto com placa de Marielle quebrada e apanham na internet

Deputados Daniel Silveira e Rodrigo Amorim posaram novamente para uma foto com a placa quebrada de uma mulher morta pelo crime organizado. O assunto foi ao TT. Veja as reações edit

247 - O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e o deputado estadual pelo Rio de Janeiro Rodrigo Amorim (PSL) posaram novamente para uma foto com a placa da ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) quebrada, na semana passada. No fundo da imagem, também enquadrados, estão um fuzil e um retrato do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Os parlamentares haviam aparecido com o objeto quebrado nas eleições de 2018. Silveira visitou o gabinete do parlamentar estadual. A informação foi publicada nesta terça-feira (8) por Veja.

Internautas não perdoaram e o nome de Daniel Silveira foi ao Trending Topic (tópico de tendência") do Twitter na manhã desta terça-feira (veja as reações a partir do subtítulo desta matéria).

O deputado Daniel Silveira está preso desde fevereiro de 2021 por ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). "Eu e Silveira continuamos muito alinhados, tomando decisões em conjunto", disse Amorim, ao comentar a nova foto".

"Nunca nos arrependemos do gesto, mesmo criticado, porque sempre deixamos claro que a nossa questão era com o Psol, que explorava e ainda explora esse episódio lamentável do assassinato covarde da vereadora. Nosso gesto foi de restauração da ordem e está mais do que provado que, para as mulheres, a ordem é preferível ao caos", acrescentou.

A então vereadora Marielle Franco foi assassinada pelo crime organizado em março de 2018. Ela era ativista de direitos humanos e tinha o seu mandato marcado por denúncias contra a violência policial nas favelas e também criticava a atuação de milícias.

Dois acusados do crime foram presos. Um deles é Ronnie Lessa, que morava no mesmo condomínio de Jair e do vereador Carlos Bolsonaro no município do Rio. O outro foi Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos e que, segundo as investigações, dirigia o carro no momento do crime. Queiroz também chegou a aparecer em uma foto com Jair Bolsonaro, que teve o seu rosto cortado na imagem.

Lessa também afirmou que o assassinato de Marielle teria sido intermediado pelo ex-capitão Adriano da Nóbrega, chefe Escritório do Crime, grupo de matadores profissionais do Rio.

Nóbrega morreu durante um confronto com policiais na Bahia, em fevereiro de 2020. Tanto a mãe como a ex-mulher do policial trabalharam para o gabinete de Flávio Bolsonaro quando o atual senador ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Internet reage

Internautas foram ao Twitter repudiar a atitude dos parlamentares. "Continua brincando com fogo e tirando sarro da Democracia. A barbaridade não pode ser normalizada!", afirmou o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP).

"Até quando vão permitir que esses canalhas tripudiem a memória de uma vereadora barbaramente assassinada?", questionou a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS).

"Merecem o ostracismo", disse o PSOL. "Marielle é muito maior do que esses bandidos sequer sonharam ser".

"Não há limites para essa extrema direita canalha", escreveu o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP).

Quatro anos depois, o deputado Daniel Silveira posa novamente com placa de quebrada de Marielle Franco. A prisão por seu ataque às nossas instituições democráticas de nada valeu. Continua brincando com fogo e tirando sarro da Democracia. A barbaridade não pode ser normalizada! — Alexandre Padilha (@padilhando) March 8, 2022

Cena surreal em pleno #8M.

Os fascistas Rodrigo Amorim e Daniel Silveira posaram, de novo, com a placa de Marielle Franco quebrada e emoldurada. Que simbolismo nefasto!

Até quando vão permitir que esses canalhas tripudiem a memória de uma vereadora barbaramente assassinada? pic.twitter.com/TrnNavTAwa — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) March 8, 2022

Daniel Silveira e Rodrigo Amorim tiraram outra foto com a placa quebrada de Marielle Franco. Os dois se apoiam nisso porque são minúsculos e inúteis para a população que deveriam representar. Merecem o ostracismo. Marielle é muito maior do que esses bandidos sequer sonharam ser. — PSOL 50 (@psol50) March 8, 2022

Quando a Câmara acertadamente votou para manter a prisão de Daniel Silveira, ele afinou, pediu desculpas. Mas tudo da boca pra fora, se acovardou com medo da prisão. Agora volta com foto da placa quebrada de Marielle Franco. Não há limites para essa extrema direita canalha. — Ivan Valente (@IvanValente) March 8, 2022

