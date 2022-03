Acusado de matar Marielle, Ronnie Lessa pode ter casa penhorada pela Justiça

Apoie o 247

247 - Por dívidas que chegam a R$ 76.606,38, a Justiça do Rio de Janeiro deve penhorar uma casa do ex-policial militar Ronnie Lessa, acusado de matar a ex-vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes em março de 2018. O Condomínio Geral Portogalo, em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, onde o PM tem a propriedade, ajuizou a ação por dívidas de cotas condominiais de 2019, 2020 e 2021. O processo corre na 1ª Vara Cível de Angra dos Reis. A informação foi publicada nesta segunda-feira (7) pela coluna de Ancelmo Gois.

O militar foi intimado a quitar as dívidas e informado sobre o processo em agosto passado, na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande (MS), onde está preso. Como ele não se manifestou nos autos do processo, o Judiciário deve determinar a penhora da casa.

Segundo a coluna, o síndico, responsável por entrar na Justiça pedindo o ressarcimento dos valores e a penhora do imóvel, é o ex-delegado de polícia Fernando Moraes - ele chegou a ser preso em dezembro de 2020 na mesma operação que também prendeu o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella, acusado de participação em uma esquema de propinas na capital. Em fevereiro de 2021, o ministro do STF Gilmar Mendes concedeu liberdade ao -ex-chefe do executivo municipal.

Em outro processo, que corre na comarca de Mangaratiba, no Núcleo de Dívida Ativa, o ex-PM Ronnie Lessa acumula dívidas de IPTU de outra propriedade que somam R$ 20.717,47.

