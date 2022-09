Datafolha:eleitores de Alckmin, no interior de São Paulo, se dividem entre Haddad e Garcia

Apoie o 247

247 - A popularidade de Geraldo Alckmin (PSD), candidato a vice na chapa Lula/Alckmin, pode fazer Fernando Haddad furar a bolha entre o eleitorado do interior de São Paulo. Levantamento do Datafolha divulgado na semana passada mostra que, diferentemente da capital, no interior paulista os antigos eleitores de Alckmin estão divididos entre Fernando Haddad (PT) e o candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, representante do PSDB (antigo partido de Alckmin) ao governo de São Paulo.

A pesquisa Datafolha mostra que, no interior, há empate técnico em uma simulação de segundo turno entre os dois candidatos. Garcia tem apoio de 44% nesse cenário, enquanto Haddad atinge 42%.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, os votos que hoje se dividem entre Garcia e Haddad vêm dos mesmos lugares onde Alckmin, aliado de Haddad, obteve ampla maioria para ser eleito governador ainda no primeiro turno em 2014.

A campanha Lula/Alckmin tem adotado a estratégia de levar Alckmin e Haddad em atos de campanha em diversas cidades do interior de São Paulo, além de receber prefeitos em reuniões fechadas, na tentativa de furar a bolha do eleitorado distante da capital.

