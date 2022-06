Datafolha em SP: Haddad lidera com 34% em cenário sem França. Tarcísio e Garcia empatam com 13%

Nova pesquisa mostra que Fernando Haddad conquistou mais cinco pontos percentuais em comparação com o levantamento anterior edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha, feita de 28 a 30 de junho, apontou que Fernando Haddad (PT) lidera a disputa pelo governo do estado de São Paulo, com 34%. O governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) têm 13% cada.

Atrás dos três pré-candidatos estão Gabriel Colombo (PCB, 3%), Felício Ramuth (PSD, 2%), Altino Junior (PSTU, 2%), Vinicius Poit (Novo, 1%), Elvis Cezar (PDT, 1%) e Abraham Weintraub (PMB, 1%).

Brancos e nulos somaram 20% e os indecisos, 9%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na pesquisa anterior, em abril, Haddad alcançou 29% das intenções de voto, seguido por França, com 20%. Freitas ficou em terceiro, com 10%, e Garcia em quarto, com 6%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com França

No cenário com o ex-governador Marcio França (PSB), Haddad tem 28%, contra 16% do pessebista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Freitas alcançou 12%, e Garcia, 10%.

Foram entrevistadas 1.806 pessoas com mais de 16 anos no estado. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-02523/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE