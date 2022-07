Datafolha Rio de Janeiro: Castro e Freixo empatam no 1º turno

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datafolha para o governo do Rio de Janeiro divulgada nesta sexta-feira, 1, mostra o governador Cládio Castro (PL) empatado tecnicamente com o deputado federal Marcelo Freixo (PSB).

Castro tem 23% das intenções de voto e Freixo, 22%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Freixo é seguido pelo ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), com 7%, Eduardo Serra (PCB), com 6%, e Cyro Garcia (PSTU), com 5%.

O coronel Emir Larangeira (PMB), o ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz (PSD) e o deputado federal Paulo Ganime (Novo) registraram 2% das intenções de voto. 22% dos eleitores declararam pretender anular o voto em outubro. Outros 10% afirmaram não saber em quem votar.

No cenário com o nome do ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil), ele aparece com 7%, atrás de Freixo, com os mesmos 22%, e Castro, com 21%. Neves (6%), Serra (5%), e Garcia (4%) perdem, cada um, um ponto percentual em relação ao cenário sem o ex-governador.

O levantamento, contratado pela Folha de S. Paulo, foi realizado entre quarta, 29, e esta sexta-feira, 1, e entrevistou 1.218 eleitores no estado. Ele está registrado no TSE sob o número RJ-00260/2022 e BR-03991/2022.

