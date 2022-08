Datafolha: Romário lidera disputa pelo Senado no Rio com 31%

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18, encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, revela que o senador Romário (PL) lidera as intenções de voto para o Senado com 31% das intenções de voto.

Ele é seguido por Alessandro Molon (PSB), 12%; Cabo Daciolo, 11%; Daniel Silveira (PTB), 7%; Clarissa Garotinha (União Brasil), 4%; André Ceciliano (PT), 3%; Bárbara Sinedino (PSTU), 2%; Raul (UP), 1%; Itagiba (Avante), 1%; Hiran Roedel (PCB), 0%. Branco e nulo somam 19%, enquanto 10% não sabem.

A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 18 de agosto com 1.204 entrevistados presencialmente em 34 municípios do Rio de Janeiro e a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-05939/2022 e no BR-09404/2022.

