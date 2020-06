Datena anuncia candidatura em SP e alfineta políticos: 'nunca roubei na vida'

247 - O apresentador José Luiz Datena anunciou nesta quitna-feira, 11, que será candidato a prefeito ou a vice-prefeito de São Paulo nas eleições municipais deste ano.

"Estou mais próximo de ser candidato dessa vez, ou a vice, que aí eu não saio com o nariz no vento e vou no vácuo de alguém até aprender como administrar uma cidade. Acho que para ser prefeito direto, é meio complicado", afirmou Datena durante entrevista com o jornalista Leo Dias no seu canal no YouTube.

O apresentador da Band também alfinetou políticos. "Nunca roubei na minha vida. Posso não ser o melhor candidato, mas ladrão eu não sou", afirmou.

Datena contou ainda que sua principal motivação é ajudar as pessoas. "Estou vendo tanta roubalheira no meio da pandemia... Está na hora de dar uma virada na minha carreira. Gostaria de ajudar muita gente", assegurou. "A chance é maior do que quando concorri ao Senado", acrescentou.

Assista:

