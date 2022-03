Datena: 'apoiei Bolsonaro é o cacete; último cara em quem votei foi o Lula'

"Eu não sou responsável pela boa parte do Brasil que está aí", disse edit

247 - O jornalista José Luiz Datena afirmou em entrevista concedida ao portal UOL na manhã de hoje que agora de fato será candidato a uma vaga no Senado em São Paulo.

Segundo ele, chegou a hora de enfrentar "os demônios que têm por aí". Ao citar a candidatura, ele afirmou que nunca apoiou o presidente Jair Bolsonaro (PL). "Apoiei o Bolsonaro é o cacete. Eu simplesmente o entrevistei. Grande parte da grande imprensa não admite que eu faça entrevistas com políticos".

Ao ser perguntado se ele votou em Bolsonaro nas eleições de 2018, ele diz que não optou por ninguém e que "o último cara" que ele votou foi no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).". Depois dele eu não votei em mais ninguém, só justifiquei. Tenho todas as minhas justificativas. Eu não sou responsável pela boa parte do Brasil que está aí".

