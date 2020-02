Datena deve se filiar ao MDB depois do Carnaval

A decisão do apresentador José Luiz Datena em aderir ao partido independe de Jair Bolsonaro, pois o ocupante do Planalto não fez a aproximação com a legenda edit

247 - O apresentador José Luiz Datena deve se filiar ao MDB após o Carnaval. É mais uma etapa para que ele seja candidato a prefeito de São Paulo neste ano.

De acordo com informações da coluna de Mônica Bergamo, a decisão de aderir ao partido independe de Jair Bolsonaro, pois o ocupante do Planalto não fez a aproximação com a legenda.

As pessoas mais próximas de Datena afirmam que ele pode ser o candidato preferido de Bolsonaro, mas a decisão de concorrer, se for tomada, não depende exclusivamente do apoio dele.