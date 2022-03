Datena diz não Ciro, Bolsonaro e Kassab e será candidato ao Senado na chapa de Rodrigo Garcia

Apoie o 247

ICL

247 - O apresentador José Luiz Datena anunciou nesta segunda-feira que será candidato ao Senado na chapa do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB). Compondo com Doria, Datena descartou os convites que recebeu de Bolsonaro, Kassab e, o último deles, de Ciro Gomes .

"Recebi vários convites, fiquei lisonjeado com todos eles. Sou um crítico do governo Bolsonaro, e o Tarcísio me convidou para ser senador. Sou crítico do governo Doria, e o Rodrigo me convidou também. Se as pessoas que eu critico me convidaram, é porque estou fazendo algo certo, estou do lado do povo", disse Datena ao Painel da Folha de S.Paulo.

Ele deverá concorrer pelo União Brasil, sucessor do antigo PSL, ao qual era filiado. Datena deve permanecer no comando de seu programa na Bandeirantes até o prazo exigido pela lei, 30 de junho, para que apresentadores e comentaristas deixem suas funções, mas diz que deixará de comentar temas nacionais “em respeito aos demais candidatos ao Senado, que não têm essa tribuna”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE