Datena diz que recebeu dois convites para ser vice de Boulos

247 - Possível vice na chapa de Tabata Amaral (PSB) para a Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSB) disse que recebeu dois convites para ser vice na chapa rival encabeçada pelo pré-candidato Guilherme Boulos (Psol).

Datena disse que não teria problema em ser vice de Boulos, mas que acabou optando por Tabata, segundo informações de O Estado de S. Paulo.

A declaração ocorreu no evento de lançamento da pré-campanha de Tabata, em Vila Missionária, zona sul de São Paulo. Durante o evento, Tabata fez um discurso focado em explorar o que chama de "polarização".

“É o único projeto que terá o apoio do Lula e do Tarcísio na gestão. Pode perguntar para eles se não fariam tudo que pudessem para resolver os problemas da cidade”, disse ela. “Eu vou governar com o apoio deles. Polarização não tapa buraco nem deixa o ônibus mais rápido.”

