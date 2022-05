Datena já cogita desistir de candidatura ao Senado, após ser lançado por Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Semana passada o apresentador José Luiz Datena (PSC) foi anunciado por Jair Bolsonaro (PL) como candidato ao Senado na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, mas o nome do jornalista “ainda enfrenta resistências na coalizão”, segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Segundo Bergamo, os dirigentes do Republicanos “torcem o nariz para a candidatura do apresentador”. Datena também é atacado por apoiadores bolsonaristas. Isso porque, durante a pandemia da Covid-19, o jornalista chegou a fazer críticas a Bolsonaro.

Datena afirmou que a reação “é uma surpresa total”. "Se a coalizão de partidos que deveria me apoiar descarta uma indicação direta do próprio presidente da República, o que eu posso esperar?", questionou o apresentador. "Já é difícil disputar uma eleição contra inimigos. Agora, contra fogo amigo também, não dá", diz ele. "Desse jeito, a política vai desistir de mim mais uma vez", afirma.

O apresentador já tentou ser candidato diversas vezes. Em 2016, desistiu da disputa ,pela prefeitura de São Paulo pelo PP. Em 2018, desistiu do Senado pelo DEM. Em 2020, filiado ao MDB, desistiu de ser vice na chapa de Bruno Covas (PSDB), que foi eleito prefeito de São Paulo.

Na sexta-feira, 13, em almoço na casa do ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) Paulo Skaf (Republicanos) com empresários, Bolsonaro anunciou que Datena seria candidato ao Senado em aliança com Tarcísio de Freitas.

“Datena estava presente e até discursou. Depois, eles posaram juntos para fotos, selando a aliança, que agora pode desandar”, destaca Bergamo.

