David Miranda cobra explicações de Moro e Rui Costa

Deputado David Miranda (PSOL-RJ) afirmou que o ministro Sérgio Moro (Justiça), e o governador da Bahia, Rui Costa, devem explicações sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega Silva. "Adriano valia muito mais vivo do que morto, era peça fundamental do Escritório do Crime e provavelmente tinha informações importantes sobre o assassinato de Marielle Franco", disse edit

247 - O deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) afirmou que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o governador da Bahia, Rui Costa, devem explicações sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega Silva, que teve uma troca de tiros com policiais no município de Esplanada (BA). Ex-capitão do Bope, ele é suspeito de envolvimento com a morte da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL).

"O ministro Sérgio Moro e o governador Rui Costa (PT) devem explicações sobre essa operação desastrosa e, por que não dizer, bastante suspeita. Queima de arquivo?", escreveu o parlamentar no Twitter.

"Vale lembrar que Flavio Bolsonaro, quando era deputado estadual, tinha a mãe e a esposa do ex-policial nomeadas em seu gabinete. Como é que termina dessa forma uma operação desta dimensão, envolvendo polícias de dois estados, e para capturar apenas um homem?", continuou.

De acordo com o parlamentar, "Adriano valia muito mais vivo do que morto, era peça fundamental do Escritório do Crime e provavelmente tinha informações importantes sobre o assassinato de Marielle Franco".

O ministro Sérgio Moro e o governador Rui Costa (PT) devem explicações sobre essa operação desastrosa e, por que não dizer, bastante suspeita. Queima de arquivo? — David Miranda (@davidmirandario) February 9, 2020

Adriano valia muito mais vivo do que morto, era peça fundamental do Escritório do Crime e provavelmente tinha informações importantes sobre o assassinato de Marielle Franco. — David Miranda (@davidmirandario) February 9, 2020