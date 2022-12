David Miranda completará quatro meses internado em UTI. 'Nunca imaginamos', diz Glenn

Apoie o 247

247 - O jornalista Glenn Greenwald, marido do deputado federal David Miranda (PDT-RJ), reforçou que, nesta terça-feira (6), completará quatro meses de internação do parlamentar, hospitalizado em agosto por causa de uma infecção gastrointestinal.

"Amanhã marcará 4 meses para David na UTI. Nunca imaginamos que isso aconteceria quando fosse pra emergência. Ele está lutando muito, como sempre, e a situação é parecida desde minha última atualização: com alguns momentos assustadores, mas tb melhorias", disse.

"Todos no mundo político e da mídia têm apoiado @DavidMirandaRio e as lutas de nossa família - gostaria que as pessoas pudessem ver toda a gama de campos políticos com orações no seu telefone - e aprecio a sensibilidade usada para relatar na condição dele", acrescentou.

Amanhã marcará 4 meses para David na UTI. Nunca imaginamos que isso aconteceria quando fosse pra emergência. Ele está lutando muito, como sempre, e a situação é parecido desde minha última atualização: com alguns momentos assustadores, mas tb melhorias.https://t.co/oeaeJsv5xQ — Glenn Greenwald (@ggreenwald) December 5, 2022

