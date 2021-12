David Miranda deve deixar PSol e se filiar ao PDT

David Miranda se encontrou com Ciro Gomes no início da semana, no Rio de Janeiro. Ele também se reuniu com o presidente do PDT, Carlos Lupi edit

Guilherme Amado, no Metrópoles - O PDT deve filiar o deputado federal David Miranda, do PSol do RJ, na próxima janela de trocas partidárias, prevista para abril do ano que vem. Durante esse período, deputados podem trocar de sigla sem perder o mandato.

Miranda se encontrou com Ciro Gomes, o pré-candidato do PDT à Presidência, no início da semana, no Rio de Janeiro. Ele também se reuniu com o presidente do partido, Carlos Lupi, que é do Rio de Janeiro.

A sua saída será a segunda perda para o PSol no estado, que viu o deputado Marcelo Freixo deixar a sigla para o PSB em junho. O movimento diminuiu muito a capacidade do partido socialista de eleger deputados no estado, já que Freixo foi o grande puxador de votos da sigla em 2018.

