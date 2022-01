David Miranda diz que tendência do Psol é apoiar Lula e afirma ser vítima de "gabinete do ódio" na esquerda

"É realmente muito triste ver militantes de esquerda adotando as mesmas táticas do bolsonarismo", afirma edit

247 – "É realmente muito triste ver militantes de esquerda adotando as mesmas táticas do bolsonarismo, inclusive disseminação de fake news, e comentários de viés racista e homofóbico muitas vezes. Nos faz pensar que talvez não seja apenas a direita que possua um gabinete do ódio", disse o deputado David Miranda, que está trocando o Psol pelo PDT, à coluna da jornalista Mônica Bergamo .

Uma das razões citadas por ele para a mudança foi a tendência do PSOL de se aliar a Lula na corrida ao Planalto. "Sou o titular do mandato conforme a legislação eleitoral determina, seguindo a ordem de classificação. ​​Não ganhei meu mandato no Congresso por sorte ou loteria, mas porque tive o seguinte maior número de votos em um grande grupo de fortes candidatos do PSOL", afirma Miranda, que defendia o apoio do Psol a Ciro Gomes.

