David Miranda também diz, em sua carta, que o Psol foi criado para se opor ao PT

247 – Um dos trechos da carta do deputado David Miranda , de saída do Psol rumo ao PDT, é o que ele afirma que o Psol foi criado para se opor ao Partido dos Trabalhadores. Na prática, com seu movimento, ele revela que a tendência predominante no Psol, no contexto atual, é de apoio ao ex-presidente Lula, como defendeu publicamente Guilherme Boulos. Confira algumas repercussões sobre o caso:

🇧🇷 David Miranda anuncia saída do PSOL e ida pro PDT.



"Nenhum partido político é perfeito, mas o PSOL, a meu ver, corre o risco neste momento de sacrificar a sua essência para se tornar um braço leal de um partido e ideologia a que foi criado para se opor"