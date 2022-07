De olho no voto útil do PDT, Jilmar Tatto defende apoio a Rodrigo Neves caso PSB não retire Molon

Apoie o 247

ICL

Por Ricardo Bruno, Agenda do Poder - Na reunião da Executiva Nacional do PT, nesta quarta-feira, 27, o secretário nacional de comunicação do partido, Jilmar Tatto, vai encaminhar o apoio à candidatura de Rodrigo Neves, do PDT, caso o PSB insista em manter Alessandro Molon na disputa ao Senado. Tatto está convencido de que a chancela ao nome do ex-prefeito de Niterói amplia a candidatura de Lula no Rio para setores médios, refratários a Marcelo Freixo. E contribui para precipitar o voto útil no líder petista no primeiro turno de parcelas do PDT insatisfeitas com a postulação de Ciro Gomes.

– Seria um gesto extremamente importante em direção ao PDT, que poderia acelerar o voto útil no presidente Lula, garantindo a vitória no primeiro turno – justifica.

Crítico do apoio a Marcelo Freixo, por entender que o deputado pessebista restringe à candidatura de Lula no Rio, Tatto entende, contudo, que o PT tem o compromisso de apoiá-lo caso o PSB respeite os termos do acordo pactuado entre as duas siglas, retirando a candidatura de Molon em favor de André Ceciliano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Na política, respeitar acordos é um princípio maior. Se tivesse sido ouvido, eu teria opinado contra o apoio a Freixo, o voto dele já é nosso, mas já que houve esse entendimento, ele deve ser cumprido em sua plenitude. Não pode o PSB ignorar o compromisso – completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A possibilidade de o PT deixar a questão em aberto, com apoio liberado a Freixo e Neves, não agrada ao secretário nacional de comunicação do partido. Na sua opinião, caso o PSB não volte atrás, o PT deveria assumir o apoio exclusivo ao candidato do PDT, com André Ceciliano ao Senado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- É preciso ter posição. Esse gesto em direção ao PDT pode ser decisivo para gente vencer a eleição presidencial no primeiro turno – explica.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE