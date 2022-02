Debate entre PT e PSB sobre federação de partidos deve esquentar com primeira pesquisa do ano

Apoie o 247

247 - A discussão sobre quem seria o candidato ao governo de São Paulo de uma eventual federação firmada entre o PT e o PSB deve esquentar no fim da semana, com a divulgação pela XP de mais uma pesquisa do Instituto Ipespe, a primeira do ano, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o cenário eleitoral paulista.

O pré-candidato do PSB Márcio França tem afirmado que as pesquisas deveriam definir se ele, ou Fernando Haddad, do PT, deve ser o nome para liderar a disputa. Quem estiver na frente nas sondagens, diz, seria o escolhido, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Nas pesquisas divulgadas em 2021, Haddad lidera.

