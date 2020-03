Decisão de desembargadora do Rio suspende investigação contra Flávio Bolsonaro

Em decisão liminar, o TJ decidiu suspender as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro e o esquema de rachadinha. Com isso, o MP do Rio não poderá concluir as investigações nem apresentar denúncia contra ele até que o plenário avalie o caso edit

247 - Por decisão da desembargadora Suimei Meira Cavalieri, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), as investigações sobre rachadinha no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro (RJ) estão suspensas até que o colegiado julgue o assunto. A informação é do jornal O Globo.

A desembargadora atendeu ao pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, que argumentou que ilegalidade no fato de a investigação ter tramitado em primeira instância, pois segundo os advogados o filho de Jair Bolsonaro tinha que ser investigado pela segunda instância do Ministério Público estadual, sob supervisão de um desembargador do TJ.

Com isso, o MP do Rio não poderá concluir as investigações contra Flavio Bolsonaro nem apresentar denúncia contra ele.