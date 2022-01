Defesa Civil alerta para fortes chuvas em diversas regiões de SP

Apoie o 247

ICL

Agência Brasil - A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para chuvas fortes, seguidas por raios e ventos, para diversas regiões do estado. Segundo o órgão, as fortes chuvas estão previstas entre hoje (11) e quinta-feira (13).

Nas regiões de Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba e litoral norte paulista, o volume esperado de chuva é de até 130 milímetros (mm). Já nas regiões de Itapeva e do Vale do Ribeira pode chover ainda mais nos próximos dias. Cerca de 150 mm de chuva são esperados para essas duas regiões.

Há alerta também para as regiões da Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e região metropolitana de São Paulo, onde o volume médio de chuva pode chegar a 80 mm.

PUBLICIDADE

Segundo a Defesa Civil, há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes, especialmente nas regiões mais vulneráveis, além de possibilidade de ocorrências relacionadas a raios e ventos. Em caso de emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE