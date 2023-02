Defesa Civil de SP alerta para que ninguém vá ao litoral norte

Apoie o 247

247 - A Defesa Civil do estado de São Paulo recomendou neste domingo (19) que a população evite se deslocar para o litoral norte paulista por conta das chuvas.

Pelo menos duas pessoas morreram - uma criança de sete anos em Ubatuba (220 km de SP) e uma mulher de 35 anos em São Sebastião (197 km de SP), que decretou estado de calamidade pública neste domingo.

De acordo com o governo do estado, em menos de 24 horas, os acumulados de precipitação ultrapassam os 600 mm em alguns pontos do litoral. As áreas mais atingidas estão entre Bertioga (683 mm) e São Sebastião (627 mm).

