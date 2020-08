Delator diz que Witzel escondeu dinheiro vivo com Pastor Everaldo

Segundo o ex-secretário de Saúde do Rio Edmar Santos, Wilson Witzel tentou se livrar de provas do propinoduto na Saúde um dia antes de a Polícia Federal ter realizado a primeira operação contra ele no Rio edit

247 - O ex-secretário de Saúde do Rio Edmar Santos revelou à Procuradoria Geral da República (PGR), como delator, que Wilson Witzel tentou se livrar de provas do propinoduto na Saúde um dia antes de a Polícia Federal ter realizado a primeira operação contra ele no Rio. A informação é da coluna Radar, do Portal Veja.

“Um dia antes da deflagração da Operação Placebo, o governador repassou 15.000 reais em espécie a Pastor Everaldo, o qual mostrou a quantia a Edmar, com receio, em tese, de que a PF encontrasse os valores nas buscas”, escreveu Benedito Gonçalves na decisão em que afastou Witzel do cargo nesta sexta-feira (28).

A decisão também informou que "trata-se de provável tentativa de esconder valores supostamente ilícitos, angariados em espécie, prática utilizada por grupos criminosos para evitar o rastreamento do dinheiro”.

