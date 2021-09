Delegado Da Cunha pagava salário de até R$ 14 mil para equipe de filmagem

A equipe de filmagem do delegado frequentemente usava roupas de policial, tomava depoimentos em ocorrências, dirigia viaturas e ostentava armas nas redes sociais edit

247 - O delegado bolsonarista Carlos Alberto da Cunha, que inventou prisões para ganhar mais seguidores nas redes sociais, pagava a sua equipe de filmagem R$ 14 mil mensais, enquanto seu salário médio na polícia era de R$ 10.470 líquidos. As informações constam no relatório de indiciamento de Da Cunha sob a suspeita de peculato, em posse da Justiça e do Ministério Público de São Paulo.

A equipe de filmagem do delegado frequentemente usava roupas de policial, tomava depoimentos em ocorrências, dirigia viaturas e ostentava armas nas redes sociais. Eles chegaram a usar unidades policiais como estúdio para edição de vídeos, segundo a Folha de S.Paulo.

Da Cunha é suspeito de usar a estrutura da polícia para atrair “seguidores, visando prestígio pessoal e vantagem econômica em sobreposição aos interesses do Estado”, diz o documento.

