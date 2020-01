Delegado muda versão e diz que documento usado por Lorena é falso e ela rebate

O delegado mudou a versão do caso envolvendo Lorena Vieira, influenciadora, empresária e esposa do DJ Rennan da Penha, e afirmou que a polícia foi chamada porque o banco Itaú suspeitou que a cédula de identidade era falsa. Lorena rebateu e disse que o documento foi emitido pelo Detran edit

247 - O delegado Fabrício Oliveira, da 22ª DP (Penha), mudou a versão do caso envolvendo Lorena Vieira, influenciadora, empresária e esposa do DJ Rennan da Penha, e afirmou que a polícia foi chamada porque o banco Itaú suspeitou que a cédula de identidade era falsa. Lorena, que denunciou que funcionários chamaram a polícia após ela tentar movimentar a própria conta, rebateu e disse que o documento foi emitido pelo Detran.

Segundo o delegado, perícias realizadas pela Polícia Civil verificaram que o documento usado por Lorena seria falso e apesar de afirmar que a denúncia de racismo continuará sendo averiguada no inquérito, disse que a suspeita sobre a cédula de identidade foi o que motivou o acionamento da polícia pelo banco.

"Após resultado de laudos periciais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP) foi possível constatar que o documento era falso e que a digital encontrada na cédula não pertence a jovem", afirmou Oliveira em um comunicado enviado ao Globo. Ele disse ainda que o Detram teria confirmado "que a cédula de identidade não foi emitida oficialmente pelo órgão e a fotografia existente no documento questionado não corresponde à existente nos bancos de dados oficiais".

Lorena negou que tenha usado um documento falso. "Eu fui liberada da delegacia logo após verificarem que meu documento, emitido pelo Detran, não era falso. Fui orientada inclusive pelos policiais que me acompanharam a rasgar esse documento e emitir um novo com o meu cabelo ao natural para não ter mais esse tipo de problema", rebateu.

Nas redes ela também falou sobre o assunto. “Meu Deus eu não aguento, eu não vou aguentar isso. Como?????? Me expliquem como??????? Provem???? Como vou me roubar? Me fraudar? TODOS OS DADOS SÃO MEUS MEU DEUS”, escreveu ela no Twitter.