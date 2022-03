Delegado que denunciou Salles será candidato a deputado no Rio

Apoie o 247

247 - O delegado Alexandre Saraiva, afastado do cargo de superintendente da Polícia Federal no Amazonas por ter denunciado, em meados de abril do ano passado, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai ser candidato a deputada federal pelo PSB do Rio.

De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, o delegado teve uma reunião nesse final de semana com o deputado federal Alessandro Molon e com o deputado estadual Carlos Minc, ex-ministro do Meio Ambiente. Os dois parlamentares integram o PSB.

Sobre a denúncia contra Salles, o delegado afirmou, em junho do ano passado, que a atuação de Salles em favor de madeireiros era "claríssima e inédita".

Em meados de abril de 2021, o delegado enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra Salles.

