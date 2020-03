Demanda explosiva faz o Albert Einstein limitar exames para coronavírus

O Hospital Israelita Albert Einstein suspendeu os exames de coronavírus feitos em pacientes que vão ao hospital com pedidos de médicos particulares. De acordo com o Sidney Klajner, presidente da instituição, o hospital tem capacidade para fazer 3.500 exames por dia. No total, o Einstein já fez 7.771 testes de coronavírus. Até agora, 3.336 já tiveram resultado edit

247 - O Hospital Israelita Albert Einstein suspendeu, a partir desta segunda (16), os exames de coronavírus feitos em pacientes que vão ao hospital com pedidos de médicos particulares. De acordo com o Sidney Klajner, presidente da instituição, o hospital tem capacidade para fazer 3.500 exames por dia. No começo, todas as pessoas que iam ao hospital eram atendidas, em especial as que tinham feito viagens ao exterior. E a demanda explodiu: desde o fim de semana, o número de pessoas que procuram o hospital para fazer o exame varia de 1.500 a 1.700 por dia. No total, o Einstein já fez 7.771 testes de coronavírus. Até agora, 3.336 já tiveram resultado.

A instituição decidiu limitar os exames somente para quem apresenta sintomas mais fortes da doença, como febre. As informações foram publicadas pela coluna de Mônica Bergamo.

"Se fizermos exames em todo mundo, apenas para tirar alguma dúvida, a nossa capacidade se esgotará e não teremos kits para os casos mais graves, em que eles são realmente necessários", diz o presidente do hospital.

O hospital não divulga o número de casos confirmados porque antes precisa passar as informações oficialmente para o Ministério da Saúde.