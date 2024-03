Dengue explode em São Paulo e governo decreta estado de emergência

Apoie o 247

247 - O governo de São Paulo decretou nesta terça-feira (5) estado de emergência para a dengue. A decisão, segundo o G1, foi tomada pelo Centro de Operações de Emergências (COE), grupo coordenado pela Secretaria Estadual da Saúde, após o registro de 300 casos confirmados da doença para cada grupo de 100 mil habitantes.

Na segunda-feira (4), o estado contabilizava 31 mortes causadas pela dengue e outros 122 óbitos estão sendo investigados. As mortes confirmadas foram registradas entre os dias 1 de janeiro e 4 de março em 21 municípios paulistas.

Ao todo, foram apontados 138.259 casos da doença, sendo 169 considerados graves. Na capital, dois óbitos foram confirmados e outros 27 estão em investigação. Os casos chegaram a 32.212.

