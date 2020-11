Depois de 8 anos, José Dirceu vota novamente e escolhe Boulos em São Paulo: "frente popular"

"Indo votar, depois de 8 anos impedido, no 50 de Guilherme Boulos! Construindo a Frente Popular!" - Esta foi a maneira como José Dirceu registrou seu voto neste domingo em uma nota no Twitter edit

247 - O ex-ministro José Dirceu, um dos fundadores do PT, we o principal articulador da vitória de Lula na eleição presidencial de 2002, de voltou às urnas neste domingo, após oito anos de impedimento. Em um post no Twitter, escreveu: Indo votar, depois de 8 anos impedido, no 50 de @GuilhermeBoulos. ! Construindo a Frente Popular!

Durante o período, Dirceu, que estava preso nas eleições de 2014 e 2016, também não pôde viajar a São Paulo na eleição de 2018 para votar por motivos pessoais. No primeiro turno de 2020, o petista se recuperva de uma cirurgia para a retirada de um nódulo no rim.

Neste domingo, o voto foi para o candidato à prefeitura de São Paulo do PSOL, Guilherme Boulos. O registro foi divulgado em suas redes sociais

"Lutei toda uma vida pelo direito democrático de votar e hoje novamente pude exercer esse direito sagrado votando em Boulos 50 como se estivesse votando no 13" - afirmou um dos principais líderes da esquerda brasileira.

