Depois de cinco meses preso, Ronaldinho Gaúcho desembarca no Rio de Janeiro

Ronaldinho e o irmão foram detidos por tentarem entrar no Paraguai com passaportes adulterados edit

247 - Depois de mais de cinco meses preso no Paraguai, o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto Assis, chegaram ao Aeroporto do Galeão, Zona Norte, por volta de 16h40 desta terça-feira (25).

Ambos foram liberados na segunda-feira (24) por decisão do juiz Gustavo Amarilla. Ronaldinho e o irmão foram detidos por tentarem entrar no Paraguai com passaportes adulterados.

A dupla passou um mês em uma penitenciária e depois foram a um hotel de luxo cumprir prisão domiciliar.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.