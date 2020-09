Deputada bolsonarista Bia Kicis endossa racismo e ataca o Black Lives Matter

A deputada federal bolsonarista Bia Kicis (PSL-SP) utilizou um vídeo da campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para atacar o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em inglês). "Aí está a prova de que o BLM (vidas negras importam) não representa todos os negros", disse edit

247 - A deputada federal bolsonarista Bia Kicis (PSL-SP) utilizou um vídeo da campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para atacar o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em inglês). Em publicação no Facebook, a parlamentar acusou o movimento de ser político.

"Aí está a prova de que o BLM (vidas negras importam) não representa todos os negros. Já está claro que o movimento é político", escreveu ela.

O movimento ganhou mais destaque nas últimas semanas, após casos de racismo explodirem nos EUA. Protestos eclodiram pelo mundo quando George Floyd, rapaz negro, morreu após ser imobilizado e asfixiado por um policial branco em Mineápolis, no estado de Minnesota, em maio.

No dia 23 de agosto, o afro-americano Jacob Blake foi baleado oito vezes em Kenosha, Wisconsin, na frente de três de seus filhos, depois que a polícia chegou ao local onde ele tentou interromper uma briga entre duas mulheres.

Segundo um vídeo divulgado nesta quinta-feira (02/09), um rapaz negro, identificado como Daniel Prude, foi amarrado nu, no meio da rua, em uma noite de neve, e asfixiado com um capuz de plástico. Morreu sete dias depois. A polícia foi acionada pela família da vítima, que buscava ajuda por causa de supostos problemas mentais do homem - veja aqui, inclusive o vídeo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.