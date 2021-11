Deputada de Minas é ameaçada de morte: "seu fim será como o de Marielle"

De acordo com a deputada estadual Andréia de Jesus (PSOL-MG), presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), as ameaças chegaram através de mensagens em seu celular após a comissão que preside acolher denúncias sobre supostas irregularidades de uma operação policial que deixou ao menos 26 mortos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A deputada estadual Andréia de Jesus (PSOL-MG), presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), denunciou nessa quarta-feira (3) ameaças de morte. De acordo com a pessolista, as ameaças chegaram através de mensagens em seu celular após a comissão que preside acolher denúncias sobre supostas irregularidades da operação policial.

"Como é de praxe em situações similares, a Comissão acolheu a denúncia e eu tornei público o ocorrido. Em seguida, todas as minhas redes foram invadidas por extremistas distorcendo a minha fala, com comentários de ódio e desrespeito. E por fim, AMEAÇAS CONTRA MINHA VIDA!", disse.

A parlamentar, após recomendação da Polícia Legislativa, foi colocada sob escolta policial e anunciou que acionará a Polícia Civil para apurar as ameaças.

PUBLICIDADE

A operação policial que teria motivado as ameaças contra a parlamentar deixou 26 mortos no último domingo (31), em Varginha, no Sul de Minas. Nenhum dos policiais foi ferido.

Carta aberta.



“seu fim será como o de Marielle Franco”



Não é com alegria que escrevo essa nota aos amigos, militantes e a todos que estão de alguma maneira conectados comigo!



Não é fácil abrir meu celular e me deparar com ameaças contra minha vida.

(1/14) PUBLICIDADE November 3, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE