Deputada Ediane solicita investigação sobre conduta de Secretário de Segurança Pública de SP por mortes na Baixada Santista

247 - A deputada estadual Ediane Maria (Psol-SP) provocou um novo capítulo na controvérsia em torno da segurança pública do estado de São Paulo ao apresentar uma representação ao Ministério Público. A parlamentar solicita uma investigação rigorosa sobre a conduta do Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, à frente das Operações Escudo e Verão, ambas sob escrutínio por seu impacto na Baixada Santista, onde já se contabilizam, até a última quinta-feira (22), 55 mortes.

Entre as principais preocupações levantadas pela deputada estão a realocação de um grande contingente policial sem critérios claros, a remoção injustificada de oficiais críticos das operações e o suposto uso desproporcional de recursos e equipamentos. Ediane Maria denuncia ainda a personalização excessiva das ações administrativas, centradas na figura do Secretário.

"Não dá para um secretário permitir que todo esse horror continue acontecendo no Estado. A pasta tem mobilizado recursos para a execução de operações de vingança, e isso levanta, sim, suspeitas de improbidade administrativa. O Governo precisa entender que Segurança Pública é para proteger a população, e não o contrário", enfatiza Ediane Maria.

A representação enviada ao Ministério Público solicita uma análise minuciosa dos recursos empregados nessas operações, com especial atenção às justificativas apresentadas. Também requer esclarecimentos sobre as transferências de comandantes, destacando que tais decisões devem ser baseadas em critérios técnicos e normativos, não em preferências políticas pessoais do Secretário.

