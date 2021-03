Deputado apresenta projeto de paridade entre homens e mulheres no Conselho de Ética da Alesp

247 - O deputado estadual Emidio de Souza (PT) protocolou, nesta sexta-feira (12), um Projeto de Resolução para garantir paridade entre homens e mulheres no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alesp. Atualmente apenas duas mulheres compõem o Conselho de Ética da Casa.

Relator do processo que discutia a denúncia de importunação sexual do deputado Fernando Cury contra a deputada Isa Penna no Conselho de Ética, Emidio contou com o apoio das duas únicas mulheres do colegiado na votação de seu parecer. Além de propor uma pena mais severa do que aprovada, o relatório apresentado por Emidio ainda recomendava que a Mesa Diretora da Assembleia e o Colégio de líderes colocassem em votação proposições parlamentares com o objetivo de ampliar a proteção às mulheres contra todo tipo de violência.

De acordo com Emidio, a proposta é mais um passo no enfrentamento ao machismo e à misoginia existentes na Assembleia Legislativa. “A paridade ora proposta deve-se à constatação de que o machismo e a misoginia ainda são condutas que perpassam as relações entre homens e mulheres em todas as esferas do convívio social e não é diferente, infelizmente, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo”, justifica.

