Deputado atira dentro de diretório do PSDB em São Paulo (vídeo)

247 - O deputado estadual Roque Barbiere (Avante) efetuou um disparo de arma de fogo dentro da sede do PSDB paulista, localizada no bairro dos Jardins, na capital paulista. Em nota, o partido disse que “o caso está sob investigação da Polícia Civil. O momento do disparo foi filmado por câmeras de segurança do local.

No vídeo, Barbieri aparece conversando com um homem na porta do diretório. Pouco depois, o homem entra no local e o deputado saca a arma e efetua um disparo para o alto, saindo do lugar logo em seguida.

De acordo com a TV Globo, Roque Barbiere teria uma reunião com Marco Vinholi, presidente do PSDB paulista, mas o encontro estava atrasado, podendo até mesmo ser cancelado. Irritado com a situação, o parlamentar sacou a arma e atirou contra uma foto de Vinholi.

O Avante integra a coligação que apoia a candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB) à reeleição para o governo de São Paulo.

Veja o vídeo.

A cena do crime no PSDB: tiro na sede do partido. pic.twitter.com/yUEUT93Ut9 — Pedro Venceslau (@PedroVenceslau3) September 2, 2022

