Deputado bolsonarista chama vereadora trans de "belzebu" e "aberração" (vídeo)

"Temos uma aberração do alfabeto inteiro designando o que eles chamam de gêneros. Gêneros aleatórios", disse o deputado Rodrigo Amorim, o mesmo que quebrou a placa de Marielle edit

247 - O deputado estadual bolsonarista Rodrigo Amorim (PTB), o mesmo que quebrou a placa da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), morta pelo crime organizado em março de 2018, ofendeu a vereadora de Niterói Benny Briolly (PSOL), mulher trans.

“Tem lá em Niterói um 'boi zebu' (sic), que é uma aberração da natureza aquele ser que tá ali. Um vereador homem, pois nasceu com pênis e testículos, portanto é homem. Agora temos uma aberração do alfabeto inteiro designando o que eles chamam de gêneros. Gêneros aleatórios...", disse Amorim em sessão na Assembleia Legislativa do Rio.

"Que eu sou do tempo que existiam homens, mulheres, bichas e sapatões... Esses soldados do mal, fedendo a enxofre que são (sic), o vereador homem de Niterói parece um belzebu, porque é uma aberração da natureza", afirmou.

DENÚNCIA: Vereadora Benny Briolly sofre ataques racistas e transfóbicos de deputado bolsonarista na Alerj, o mesmo que quebrou a placa de Marielle Franco.



Você não é o machão, @RJRodrigoAmorim? Aguarde as consequências jurídicas! pic.twitter.com/gZvrskRyy8 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Benny Briolly 🔥 (@BennyBriolly) May 18, 2022

