Deputado bolsonarista é preso pela PF por descumprir medidas cautelares

247 - O deputado estadual Capitão Assumção (PL), do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira (28) por desrespeitar medidas cautelares impostas anteriormente. Segundo o jornal O Globo, o parlamentar é suspeito de participação em atos antidemocráticos, divulgação de fake news, além de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O mandado de prisão foi emitido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que já havia determinado medidas cautelares contra Assumção em dezembro de 2022, após uma ação da Polícia Federal. Na época, o deputado estava questionando o resultado das eleições presidenciais.

Assumção estava sob monitoramento eletrônico desde então, com proibição de deixar o estado e uso de redes sociais, além de utilizar uma tornozeleira eletrônica. No entanto, ele continuou a desafiar as restrições. Em fevereiro do ano passado, ele retirou a tornozeleira por cerca de quatro minutos durante a realização de uma sessão da Assembleia Legislativa e debochou da situação e do STF com o equipamento nas mãos.

