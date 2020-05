Deputado bolsonarista Gil Vianna morre de Covid-19

O deputado estadual Gil Vianna (PSL) morreu por volta das 22h desta terça-feira (19) vítima de Covid-19 em um hospital particular de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense edit

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) confirmou a informação. Gil começou a ter os primeiros sintomas da doença no início deste mês, no Rio de Janeiro. Lá, fez o exame, que confirmou o novo coronavírus. Ele foi internado inicialmente em um leito clínico, mas teve uma piora no quadro e precisou ir para a UTI na última semana.

Ex-oficial da Polícia Militar e do Exército Brasileiro, onde atuou por 27 anos. Ele deixa a esposa e três filhos.

