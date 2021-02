Deputado bolsonarista proíbe uso de máscara em seu gabinete

O deputado estadual paulista Gil Diniz, que é bolsonarista, pôs um aviso na porta de sua sala na Assembleia Legislativa de SP dizendo “Proibido o uso de máscara neste gabinete”, no memento que o país atinge a marca de 250 mil vítimas pela Covid edit

247 - O deputado estadual paulista Gil Diniz (sem partido), que é bolsonarista, pôs um aviso na porta de sua sala na Assembleia Legislativa de SP dizendo “Proibido o uso de máscara neste gabinete”. O sinal tem o desenho de uma máscara sobreposta por um x vermelho e o logo do Governo de SP rasurado com a palavra “Desgoverno”. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Tentando se desvencilhar de qualquer tipo de punição, ele diz tratar-se de uma brincadeira. “Teve uma deputada [Mônica Seixas] que representou contra dois deputados que não usaram máscara no plenário. O Frederico D’Ávila [deputado do PSL] colocou um cartaz no gabinete dele dizendo que máscara era opcional. Para ironizar, fiz a plaquinha”, conta ele.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.